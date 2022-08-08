“تجفيف بحيرة فطناس”.. مصدر يكشف عن حقيقة ما يحدث في واحة سيوة

تداول عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لبحيرة فطناس، وهي أحد أهم المعالم السياحية في واحة سيوة والتي تتربع على عرش السياحة البيئة في مصر منذ فترة طويلة.

جفاف بحيرة فطناس

وتكشف الصور عن جفاف البحيرة الشهيرة والتي تعتبر مزارًا رئيسيًا لكل ضيوف الواحة، حيث تتمتع البحيرة بجو صاف هادئ وخصيصًا ساعة الغروب.

بحيرة فطناس الآن

تصريحات من أحد الأهالي

وكشف أحد أهالي سيوة، في تصريحات خاصة إلى الفجر، وهو أيضًا أحد منظمي الرحلات إليها، أن وزارة الري استجابت لطلبات أهالي الواحة بتجفيف البحيرة التي يضر مستوى منسوب المياه بها البيوت والزراعات المحيطة.

شكوى الأهالي

وأشار إلى أن شكاوى الأهالي تصاعدت منذ عدة أشهر بسبب ارتفاع مستوى منسوب مياه البحيرة وتأثيرها على زراعات الزيتون والبلحوكذلك على البيوت في الواحة، وخصيصًا بعد انكسار أحد سدود البحيرة والذي تسبب في ارتفاع مستوى المياه لمناسيب غير مسبوقة.

البحيرة قبل التجفيف

وزارة الري

وأضاف المصدر أن وزارة الري قامت بعمليات سحب وخفض للمنسوب، حيث تم تجفيف البحيرة، وسيتم بناء سد أكبر وإعادة المياه إليها مرةأخرى، ولفت إلى أن بحيرة طغاغين قد تتأثر هي الأخرى.

بحيرة فطناس

وتعد بحيرة فطناس في سيوة، من أشهر المعالم والمزارات وأقدمها وهي من المحميات حيث كانت مكان للطيور المهاجرة وطيور الفلامنكو، كماأن الواحة من المزارات الشتوية الشهيرة حيث تتمتع بجو معتدل شتاءً يجعلها مقصدًا للكثير من السائحين سواء مصريين أو أجانب.