تتناول مذكرات فوسي، التي أصدرها السيناتور راند بول، أصول فيروس كورونا والعلاقة المتوترة مع ترامب

واشنطن – أصدر السناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي أكثر من ألف صفحة من إدخالات دفتر اليومية للدكتور أنتوني فوسي، لبدء ما من المحتمل أن يكون جلسة استماع مثيرة للجدل مع كبير خبراء الأمراض المعدية السابق في البلاد يوم الأربعاء حول أصول جائحة كوفيد-19.

وطلب بول، الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، من فوسي المثول أمام اللجنة كجزء من تحقيق اللجنة في أصول فيروس كورونا. بول، الذي دفع النظرية القائلة بأن الفيروس ظهر من تسرب في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين بدلاً من انتقاله من الحيوانات إلى البشر بشكل طبيعي، اتهم فوسي ومسؤولين حكوميين آخرين منذ فترة طويلة بتضليل الجمهور والكونغرس بشأن مصدر تفشي المرض.

يعود تاريخ إدخالات دفتر اليومية إلى ديسمبر 2019، في الأيام التي سبقت إعلان الولايات المتحدة حالة طوارئ للصحة العامة، حتى ديسمبر 2022، عندما تنحى فوسي عن منصبه كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهو المنصب الذي شغله لما يقرب من أربعة عقود.

ورفض فوسي التعليق لشبكة سي بي إس نيوز حول الإصدار. ولم يستجب مكتب بول لطلب التعليق حول كيفية حصولهم على مجلة فوسي.

الجدل حول أصول كوفيد

يعتقد العديد من العلماء أن الأدلة تشير إلى أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي من الخفافيش المصابة قبل أن ينتشر إلى أنواع أخرى وينتشر إلى البشر الذين كانوا يتعاملون مع تلك الحيوانات في سوق في ووهان، حيث ظهرت أولى الحالات البشرية في أواخر عام 2019. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قيم أن فيروس كورونا “على الأرجح” ظهر في “حادث مختبري في ووهان”. في يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تقييمًا جديدًا فضل فرضية “التسرب المختبري”، على الرغم من أنها قالت إن النتيجة تم التوصل إليها “بثقة منخفضة”.

تعكس بعض تدوينات مذكرات فوسي عدم اليقين المبكر بشأن مصدر الوباء. وفي يناير/كانون الثاني 2020، كتب: “نحن نعلم أن السوق لم يكن المصدر، بل كان مكبر الصوت”، على الرغم من أنه أضاف أن “الفيروس في مكان ما انتقل من الحيوانات إلى البشر”. وبعد حوالي أسبوع، أشار إلى مؤتمر عبر الهاتف اعتقد فيه العديد من كبار خبراء الأمراض المعدية أن فيروس كورونا ربما لم ينشأ في الطبيعة.

واتهم بول فوسي يوم الاثنين بقول شيء واحد لبرنامج “Dear Diary” بينما قال للجمهور “من غير المعقول أن يأتي الفيروس من المختبر، ونحن مقتنعون حقًا أنه جاء من هذه الحيوانات البرية الموجودة في السوق. لكن هذا المستوى من خيانة الأمانة مذهل حقًا”.

وفي تدوينة بتاريخ 26 مايو 2021، كتب فوسي: “لا يزال الوضع يخرج عن نطاق السيطرة فيما يتعلق بالتقارير الصحفية المتعلقة بتقلبي فيما يتعلق بنظرية أصل الفيروس. لقد قلت دائمًا إن الاحتمال الكبير للغاية هو أن الفيروس نشأ بشكل طبيعي من خزان حيواني قفز إلى الإنسان. ومع ذلك، على مدار اليومين الماضيين نظرًا لحجم التكهنات حول احتمال حدوث تسرب مختبري، كنت أقول أنه لا أحد متأكد بنسبة 100٪”. من الأصل بما فيهم أنا ولذلك أدعو إلى إجراء تحقيق شامل”.

الشهرة والتغطية الإعلامية

تشير العديد من مذكرات فوسي إلى المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تفاعلاته مع الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين. في نقاط معينة، بدا فوسي مرتبكًا أو محيرًا بسبب الاندفاع المفاجئ للانتباه والجماهيرية على طراز “بطل العبادة” التي اجتذبها في بعض الأوساط بالقرب من بداية الوباء.

كتب فوسي في تدوينة بتاريخ 21 مايو 2020: “الوضع مع شهرتي الوطنية والدولية متفجر ولا يمكن تصوره حقًا. ليس من المبالغة أن أقول إنني اليوم الشخص الأكثر شهرة وتحدث عنه في البلاد وأحد أكثر الفلاحين شهرة (كذا) في العالم”. “يبدو أن الرئيس الأمريكي مفتون بي على الرغم من أنني أبعدت عنه الأضواء. نحن نعمل على تطوير علاقة فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية.”

أجرى الدكتور أنتوني فوسي اختباراته أمام اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا بمجلس النواب في 3 يونيو 2024. أليسون بيلي / وكالة الصحافة الفرنسية عبر Getty Images



لقد تتبع التغطية الإعلامية الإيجابية، بما في ذلك إخبار الكاتبة سالي كوين لـ Fauci بأنها اقتبست منه شخصية وسيم، ولعب برات بيت دوره في برنامج Saturday Night Live، وهو محاكاة ساخرة لبيلي كريستال، ورسالة بريد إلكتروني من باربرا سترايسند. قام بنشر صور وتنزيلات لأقنعة Fauci والجداريات والصور الشخصية والرؤوس الفقاعية. لكن بعض المذكرات أعربت عن الإحراج والانزعاج من شهرته الجديدة.

كما أعرب فوسي عن قلقه بشأن ما قد يعنيه ظهوره العلني المتزايد على أمنه الشخصي.

العلاقة مع ترامب

ووصف فاوتشي بعض التفاعلات الإيجابية بينه وبين الرئيس في الأشهر الأولى للوباء، وبدا غير مرتاح للتغطية الصحفية التي اقترحها هو والسيد. وكان ترامب يتنازعون. وكتب أن الصورة واسعة الانتشار التي جعلته يبدو وكأنه كان يداعب وجهه بينما كان السيد ترامب يتحدث إلى الصحافة “لم تكن نيتي”.

وفي نقاط أخرى، تحدث عن المؤتمرات الصحفية “المتعثرة المؤلمة” و”المضنية” التي عقدها السيد ترامب، أو وصف الحجج التي اتهم فيها السيد ترامب فوسي بتقويضه.

قبل حدث مايو 2020 للإعلان عن عملية Warp Speed مبادرة اللقاحكتب فوسي أن السيد ترامب سحبه جانبًا وقال: “توني، أنت تخسرني تريليونات الدولارات”، قبل أن يقول لاحقًا “أنت وأنا بخير” ويؤكد أنه يحترم فوسي. ثم قال السيد ترامب إنه لا ينبغي للمسؤولين ارتداء الأقنعة في هذا الحدث، قائلاً إن ذلك “يرسل إشارة خاطئة”، لكن فوسي تراجع.

“توني، نحن بخير، أليس كذلك؟” وسأل الرئيس فوسي بعد المحادثة، بحسب ملاحظات فوسي.

وقال ردا على ذلك: “نحن بخير سيدي الرئيس”.

بحلول أغسطس 2020، عندما أصبح الموقف العام للرئيس تجاه فوسي أكثر عدائية، كتب فوسي أن السيد ترامب كان يتصرف “بشكل متقطع” وأعرب عن إحباطه بشأن الانتقادات العلنية للرئيس، حتى أنه أشار إلى السيد ترامب على أنه “أحمق” لنشره أرقامًا غير دقيقة عن وفيات كوفيد-19.

تواصلت شبكة سي بي إس نيوز مع البيت الأبيض للتعليق.

قيود كوفيد-19

بصفته كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الفيدرالية، لم يكن لدى فوسي أي سلطة مباشرة لفرض قيود كوفيد-19، لكن كلماته كان لها وزن كبير لدى المسؤولين الفيدراليين والولائيين والمحليين المكلفين باتخاذ قرار بشأن إغلاق المدارس والشركات أو طلب الأقنعة.

في منتصف مارس 2020، وصف فوسي محادثة مع عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو حيث “أقنعه … بإغلاق مدارس مدينة نيويورك” – وهو القرار الذي قال فوسي إن دي بلاسيو اتخذه بالفعل بناءً على تصريحات فوسي العامة. وقال إنه “أجرى مكالمة مماثلة” مع مسؤول في مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي خطط لإغلاق المدارس والمطاعم.

بحلول أغسطس 2020، وسط الجدل حول موعد إعادة فتح المدارس، كتب فوسي أن “مقاسًا واحدًا لا يناسب الجميع ويجب أن تستند القرارات إلى مستوى العدوى في المجتمع”. وقال أيضًا إن “الموقف الافتراضي” يجب أن يكون “نية إعادة فتح المدارس”. وفي الوقت نفسه، أعرب عن غضبه من بعض مسؤولي إدارة ترامب الذين أرادوا إعادة فتح جميع المدارس على الفور.

وفي العام التالي، أعرب فوسي عن دعمه لتخفيف المبادئ التوجيهية الخاصة بكوفيد-19. وكتب عن مخاوفه من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستفقد مصداقيتها إذا لم تخفف من نصيحتها بشأن ارتداء الأقنعة.

كتب في 5 مايو 2021: “أواجه حقًا مشكلة في الدفاع عن النهج المحافظ للغاية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بارتداء الأقنعة في الهواء الطلق”. وعندما تغيرت السياسة بعد حوالي أسبوع، كتب: “إن المجانين اليمينيين المتطرفين الذين ألقوا باللوم علي في جمود توصيات مراكز السيطرة على الأمراض، ربما لن يدركوا على الإطلاق أنني أنا من أثار هذا التغيير”.

تاريخ الصراع مع السيناتور بول

أشارت بعض مداخلات فوسي إلى علاقته القتالية مع بول. وفي 20 أبريل 2021، كتب فوسي أن بول كان من بين أولئك الذين ينشرون النظريات “لمحاولة ربطي بالفيروس القادم من ووهان”. وأضاف فوسي أن أحد مستشاريه، ديفيد مورينز – الذي اتُهم منذ ذلك الحين بتهم فيدرالية تزعم أنه تآمر لإخفاء اتصالاته المتعلقة بمنح أبحاث الوباء – “سمع أن هؤلاء الأشخاص يحاولون إسقاطي”.

وبعد شهرين، استشهد فوسي بتقارير عن نشر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به منذ الأيام الأولى للوباء.

“إنها تظهر أنني لا أنتقد الرئيس ترامب أبدًا وأنني دائمًا مهذب للغاية ومتوازن في ردودي. وحتى مع ذلك، فإن المجانين مثل السيناتور راند بول يقولون أشياء مثل “لقد أخبرتك بذلك”، مما يعني ضمنيًا أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي تؤكد صحة ما كانوا يقولونه عني. كل كعك الجوز!” كتب.

في إدخال بتاريخ 20 يوليو 2021، أحصى فوسي مثوله أمام لجنة بمجلس الشيوخ حيث اشتبك مع بول حول ما إذا كانت المعاهد الوطنية للصحة تمول أبحاث اكتساب الوظيفة في المختبر. واتهم بول فوسي بالكذب بشأن ذلك في شهادته السابقة أمام الكونجرس. ورد فوسي بأن البحث الذي كان يشير إليه بول لا يشكل عملاً وظيفيًا.

وكتب فوسي: “انتهيت من النظر في عينيه وإخباره أنه إذا كان هناك من يكذب هنا فهو هو”.

كتب فوسي تدوينة بتاريخ 12 أكتوبر 2021 مفادها أن السيناتور “يواصل اعتداءه علي”.