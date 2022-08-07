تبدأ من 1850 جنيها … أسعار ملابس السباحة في العلامة التجارية التي أطلقتها سلمى أبو ضيف | خبر



قبل أيام أطلقت الفنانة سلمى أبو ضيف العلامة التجارية ELMA والتي ستنافس بها في سوق ملابس السباحة النسائية.

ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها على Instagram صورة لـ4 فتيات يرتدين ملابس سباحة معلنة عن إطلاق علامتها التجارية.

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وتخوض سلمى أبو ضيف تجربة جديدة بهذا المشروع والذي أصبح متاحا للجميع شراء ملابس السباحة من الموقع الخاص الذي كشفت عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسعار ملابس السباحة تبدأ من 1850 وتصل إلى 2600.

ملابس البحر من العلامة التجارية ELMA

ملابس البحر من العلامة التجارية ELMA

وهناك قطع أخرى مثل فساتين صيفية وتوب وبنطلون تتراوح أسعارها بين 990 و1490 و1700.

العلامة التجارية ELMA

العلامة التجارية ELMA

وكتبت سلمى أبو ضيف للإعلان عن العلامة التجارية: يسعدني أن أعلن إطلاق علامتي التجارية الجديدة، التي أعمل عليها منذ 3 سنوات، “إلما” هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الأجسام.

وكتبت سلمى أبو ضيف تعقيبا على الصورة: يسعدني أن أعلن إطلاق علامتي التجارية الجديدة، التي أعمل عليها منذ 3 سنوات، “إلما” هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الأجسام.

على جانب آخر، يعرض لسلمى أبو ضيف مسلسل “منعطف خطر” عبر منصة “شاهد vip” ويشاركها في بطولته النجوم باسل خياط، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، محمد علاء، تامر نبيل، المسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

سلمى أبو ضيف في مشهد من منعطف خطر

ونجحت سلمى أبو ضيف في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعا عبر المشاركة في مسلسلي “لا تطفئ الشمس” للمخرج محمد شاكر خضير و”حلاوة الدنيا” للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم “شيخ جاكسون”، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل مشاركتها في مسلسل “لدينا أقوال أخرى” مع النجمة يسرا ومسلسل “إلا أنا” مع المخرجة مريم الأحمدي، كما تصدرت بطولة مسلسل “المشهد الأخير” الذي عُرض حصريا على منصة شاهد vip، ونافست في موسم رمضان 2022 بمسلسل “راجعين يا هوى”، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3″ و”سوتس بالعربي”.

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