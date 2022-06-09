“تبحثى عن الترند وزهقنا وقرفنا”

استنكرت الإعلامية مفيدة شيحة، واقعة عروس كفر الدوار في كتب الكتاب، قائلة: “مش هو ده الوقت خالص، وهل انتي بس اللي حافظة الحديث الشريف”.

ووجهت مفيدة شيحة، في برنامجها “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار”، حديثها لعروس كفر الدوار، قائلة: “انتِ تبحثي عن الترند، واحنا زهقنا وقرفنا، وايه وليه كده”.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه: “العروس بتقول واحدة صاحبتها نشرت الفيديو، ودلوقتي بتقولي كده، وزهقت مع احترامي لحضرتك بس كده كتير، وكفاية بقى زهقنا”.

وتابعت: “مرض الشهرة أصبح شئ موجود بقوة بين كل الناس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن أصبح لدينا وسيلة تجعلنا مشاهير وهي السوشيال ميديا”.