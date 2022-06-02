تايوان تحظر تصدير رقائق إلكترونية إلى روسيا وبيلاروس

أفادت النسخة التايوانية من صحيفة Digitimes نقلا عن وزارة التجارة التايوانية بأن السلطات التايوانية حظرت تصدير الرقائق إلى روسيا وبيلاروس، التي يزيد ترددها عن 25 ميغاهرتز.

وجاء في الصحيفة أن “وزارة الاقتصاد التايوانية (MOEA) أعدت قائمة بالسلع الاستراتيجية عالية التقنية التي يحظر تصديرها إلى روسيا وبيلاروس، وتم إدراج بيلاروس في القائمة لأنها يمكن أن تساعد روسيا في استيراد مثل هذه السلع”.

وأضافت أن القائمة تتماشى مع الفئات من 3 إلى 9 من ترتيب واسنار (ترتيب واسنار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، الذي وقع عليه عدد من البلدان في عام 1996 – IF).

ويشمل الحظر تقنية المعالجات الدقيقة التي تلبي على الأقل شرطا واحدا من الشروط الثلاثة: يتم تحقيق مستوى سرعة 5 غيغا فلوب أو أعلى أو وحدة منطقية حسابية بسعة تزيد عن 32 بت أو يتجاوز تردد ساعة المكون الإلكتروني 25 ميغاهرتز.

كذلك يحظر توريد أنواع معينة من معدات الطباعة الحجرية المستخدمة في تصنيع الدوائر المصغرة.

وتعد معدات أشباه الموصلات هي الصادرات الرئيسية لتايوان، حيث تمثل 32% من إجمالي الصادرات من حيث القيمة في عام 2021. أسواق المبيعات الرئيسية هي الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة.

المصدر: إنترفاكس