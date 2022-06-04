تأجيل محاكمة أصحاب شركة استثمار عقاري بتهمة التزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي فرحان، تأجيل محاكمة رجل أعمال ونجليه أصحاب شركة استثمار عقاري لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة لجلسة 30 يوليو المقبل.

والمتهمون هم كلا من ‘احمد.ع’ محبوس مدير وشريك أحدي شركات الاستثمار العقاري ونجليه عمر واحمد

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررات الرسمية “وهي توكيلات رسمية” ونسبوا تلك المحررات زورا لإحدى الجهات الحكومية “مكتب توثيق الخانكة” وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لإثباتها بتلك المحررات فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وذيلوها بتوقيعات عزاها زورا للعاملين بتلك الجهة وبصم عليها بأختام مقلدة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلدوا بواسطة الغير خاتم أحدي الجهات الحكومية وهي “مكتب توثيق الخانكة” بأن اتفقوا مع أخر مجهول على اصطناعه الصحيحة واستعملوه في ممر المحررات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات محل الاتهامين السابقين فيما زورت من أجله بأن قاموا بتقديمها للمجني عليهم كل من حسن علمي سعيد محمود، نادية أحمد محمد أبو زيد، هناء أحمد جمعة محتجين بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما توصلوا إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم حسن حلمي سعيد محمود، نادية أحمد محمد أبو زيد، هناء أحمد جمعة وكان ذلك باستعمال طرفا احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي ملكيتهم للأراضي محل المحررات المزورة أندية البيان وذلك لسلب جزء من ثروتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا تزويرا في محررات عقود البيع العرفية المحررة بشأن التعامل على قطعتي أرض بمدينة بدر بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة كون الأول والثاني مالكي للأرض بموجب التوكيلات المزورة محل الاتهامات السابقة واستعملوا تلك المحررات فيه زورت من أجله بتقديمها المجني عليهم كل من حسن حلمي سعيد محمود، نادية أحمد محمد.