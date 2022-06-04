بيكيه يصدم لابورتا ويكشف عن موقفه من الاعتزال

كشف النجم الإسباني جيرارد بيكيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن موقفه من الأعتزال قبل إنتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن إدارة نادي برشلونة ترغب دفع بيكيه إلى قرار الاعتزال قبل إنتهاء عقده بموسمين.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن جيرارد بيكيه لا ينوي الاعتزال في الوقت الحالي ولا يفكر فيه على الإطلاق بل يرغب في الاستمرار حتى نهاية عقده.

وكان بيكيه قام بتخفيض راتبه مع نادي برشلونة لمساعدته في تخطي الأزمة الإقتصادية التي ضربت الفريق بسبب فيروس كورونا وحرمته من ضم صفقات مميزة.

