بيراميدز يدعم مقترح تواجد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تأييده لمقترح مشاركة النادي الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بطلب إلى مسؤولي الكاف، للسماح بمشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا، ومثلها في كأس الكونفدرالية.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر تو”: “أعتقد أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكرة المصرية، لماذا لا يوجد 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية؟”.

وأضاف: “بغض النظر عن سبب عدم تنفيذ القرار منذ 3 مواسم، فليس شرطا أن كل شيء حدث قبل 3 مواسم، يمكن أن يحدث الآن، نحن في كرة القدم المصرية نحن من نستفيد من زيادة عدد الأندية في بطولات الأندية الأفريقية”.

وتابع: “من مصلحتي كمسؤول في بيراميدز، أن يتم تقليص عدد الفرق القوية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وألا يكون هناك فرق مرشحة بشكل دائم لللقب، مثل الأهلي”.

وتابع: “لكن في النهاية، طالما أن هذا الأمر سيكون في مصلحة الكرة المصرية، وسيزيد من قوة دوري أبطال أفريقيا، فليس لدينا أزمة”.

وعن المنافسة بين زد وسيراميكا كليوباترا للمشاركة في كأس الكونفدرالية، قال: لماذا لم يتم الإعلان عن الفريق الذي سيشارك في النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية؟

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلا: “بطولة كأس الكونفدرالية اقتربت من بدايتها ولا نعرف من سيشارك فيها من مصر.. لماذا لا يوجد شيء واضح في اللائحة التي تحدد الفريق المشارك”.