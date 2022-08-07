بوزيدي يقود عودة تمارين الجيل والشمري يكمل عقد الجهاز الفني » صحيفة الرأي الإلكترونية

– محمد الرويشد – الأحساء

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لنادي الجيل مساء اليوم السبت 6/8/2022م استعداداً للموسم القادم تحت اشراف المدرب التونسي ونيس بوزيدي وبحضور رئيس النادي الاستاذ أحمد الغنيم وأعضاء مجلس الادارة وذلك على ملعب النادي الرئيسي.

وقبل انطلاق الحصة التدريبه الاولى للفريق حث بوزيدي اللاعبين على بذل الجهد من اجل العودة الى مصاف دوري يلو، وبالتركيز والرغبة سنحقق طموح الجماهير.

واكد الاستاذ أحمد الغنيم رئيس مجلس الادارة بأنه جاء اختيار المدرب ونيس بوزيدي لقيادة الدفة الجيلاوية لما يتمتع به من سمعة طيبة وتجارب عديدة ناجحة في الدوري التونسي، ورأينا في بوزيدي توافق الرؤى والأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها خلال الموسم القادم، فإمكانيات البوزيدي ومساهماته في صعود عدد من الاندية التونسية حفزنا للتعاقد معه ونسأل الله له ولجهازه الفني التوفيق لتحقيق طموحات محبي ومشجعي الجيل.

وقد أنظم الى الجهاز الفني بالجيل المدرب الوطني وقاع الشمري كمساعد ثاني للتونسي ونيس بوزيدي ليكتمل معه الجهاز الفني للفريق الأول.

هذا وانطلقت التدريبات في تمام الساعة 7 مساء والتي اعتمدت على معرفة المستوى اللياقي للاعبين بإشراف مدرب اللياقة الكابتن فرج شبيل، بينما كان هناك تدريبات خاصة من مدرب الحراس الكابتن ربيع بوعزي لحراس المرمى.