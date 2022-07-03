بمشاركة أكثر من 40 طفلاً نادي الفتح يطلق مبادرة “بالرياضة نكون متصالحين”

أطلقت إدارة نادي الفتح الرياضي ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مبادرة “بالرياضة نكون متصالحين” وهو عبارة عن برنامج رياضي وترفيهي للأطفال المصابين بالسكري من عمر ٦ سنوات وحتى عمر ١٦ سنة حيث بلغ عدد المشتركين ٤٧ مشتركًا ٢٥ من الذكور و٢٢ من الإناث.

وتهدف هذه المبادرة لضبط معدل السكر في الدم والتحكم في الوزن مما يسهم في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال ممارسة مجموعة من الرياضات في أجواء إيجابية داخل أسوار النادي تحت إشراف مدربين معتمدين.

ومن خلال هذا البرنامج سيصبح المشتركين قادرين على ضبط القراءات لنسبة السكر في الدم قبل ممارسة الرياضة وبعدها، وكذلك معرفة بعض النصائح المهمة لمرضى السكر أثناء ممارسة الرياضة من خلال تقديم حزمة من البرنامج التوعوية والتثقيفية الصحية ليصبحوا قادرين على اختيار وجباتهم الصحية قبل ممارسة الرياضة وبعدها .

كما يتضمن البرنامج الالتقاء ببعض أبطال الرياضة من مصابي السكري وتزويدهم ببعض النصائح لتساعدهم على ممارسة رياضتهم المفضلة.