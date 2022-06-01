بلينكن يعد عباس «الغاضب» ببحث كل المشكلات عند وصول بايدن

الأميركيون أكدوا التزامهم حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية

ضغط وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، من أجل التريث وعدم تصعيد الموقف بقرارات وإجراءات ضد إسرائيل، وانتظار وصول الرئيس الأميركي جو بادين للمنطقة، واعداً إياه بمناقشة كل طلباته؛ لكن عباس طالبه بتحويل الأقوال إلى أفعال ومغادرة حالة الصمت.

واتصل بلينكن بعباس في خضم حالة من الإحباط في رام الله، وبدأ أبو مازن مشاورات مع مستشاريه وأعضاء في القيادة السياسية، من أجل تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تتضمن -من بين توصيات أخرى- قطع العلاقات مع إسرائيل، وتجميد الاعتراف بها.

وأراد بلينكن احتواء الغضب الفلسطيني الذي لمسه في نبرة عباس الذي قال له إنه لا يمكن له السكوت على الوضع الحالي ولا يمكن تحمله، شاكياً من غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل إسرائيل من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلتها الأعمال أحادية الجانب، خصوصاً في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، وأداء الصلوات التلمودية في باحاته، والسماح للمجموعات المتطرفة برفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد، بحماية قوات الاحتلال التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في الأقصى وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للستاتسكو التاريخي، إضافة لمواصلة طرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم، واستمرار جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأبلغ عباس محدثه، بأنه أمام كل ذلك، فإن «القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي»، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية، وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل الصمت الأميركي أيضاً على هذه الاستفزازات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. وقال عباس لبلينكن، إن جرائم إسرائيل وصلت إلى حد لا يمكن قبوله، وإن الوضع على الأرض لا يطاق.

ومن بين طلبات أخرى، أثار عباس مسألة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأميركية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وكذلك مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بصفتها شريكاً كاملاً وملتزماً في عملية السلام. ورد بلينكن بالتأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، والحفاظ على الوضع القائم، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال الأحادية من الجانبين.

وحاول طمأنة عباس بالتزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وقال الوزير الأميركي لعباس، إن الإدارة الأميركية سترسل وفداً رفيع المستوى، للتحضير لزيارة الرئيس بايدن، ووعده بمناقشة كل القضايا التي طرحها في هذا الاتصال. وشدد على تصميم إدارة بايدن على تحسين الأوضاع للفلسطينيين وإعطاء الفرصة للعمل خلال الفترة القادمة، لإعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.

مسألة ثانية تطرق لها بلينكن، وهي «حرص الإدارة الأميركية على القيام بالتحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وملاحقة ومحاسبة القتلة».

اتصال بلينكن جاء بعد اجتماع فعلي عقده عباس مع مستشاريه ومسؤولين، من أجل بحث اتخاذ قرارات صعبة في محاولة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، لإطلاق عملية سياسية، في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعجز الولايات المتحدة أمام إسرائيل وامتناعها عن تطبيق وعودها للسلطة، وباعتبار أنه لا يمكن الانتظار أكثر، بينما يتم إضعاف السلطة وتهميش دورها عن عمد، وضرب صورتها أمام الفلسطينيين، مع استمرار غياب أي أفق.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة ومصر والأردن، سابقاً، أنه سيرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل، بغض النظر عن تداعيات ذلك.

وكان «المركزي» قد قرر في جلسته الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.

ربما لا يذهب الفلسطينيون لتطبيق كل القرارات دفعة واحدة، وإنما بالتدرج، لزيادة مستوى الضغط على إسرائيل والآخرين.

وتوقعت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن ينتظر عباس فعلاً وصول بايدن خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ خصوصاً مع تطمينات بلينكن.

إضافة إلى اتصال بلينكن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بفتح قنصليتها في مدينة القدس. وقال برايس في مؤتمر صحافي: «لا نزال ملتزمين بفتح قنصلية في القدس؛ لأننا مؤمنون بأنها وسيلة مهمة لبلادنا للتفاعل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له».

وأكد برايس أن إدارته تواصل مناقشة هذا الأمر مع الإسرائيليين والفلسطينيين «وتتشاور مع أعضاء الكونغرس أيضاً». وأضاف: «في هذه اللحظة بالذات، لدينا فريق متخصص من الزملاء العاملين في القدس، في مكتبنا للشؤون الفلسطينية، يركزون على التعامل مع الشعب الفلسطيني والتواصل معه». ولدى سؤاله عن سبب عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس حتى الآن، رد بالقول: «هناك عدد من الخطوات التي يجب أن نبدأ بها في إعادة فتح أي منشأة دبلوماسية.

هناك بعض الحساسيات الفريدة لهذا المرفق بالذات؛ لكن كما قلت من قبل، نحن نعمل من خلال هذه القضية مع شركائنا الفلسطينيين والإسرائيليين».

في الاثناء, لم يعكس البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أي إشارة إلى احتجاج عباس.

غير أن موقع «أكسيوس» نقل عن مصدر أميركي، أن إدارة بايدن تريد تعيين «ممثل خاص للشؤون الفلسطينية»، متوقعاً إيلاء هذه المهمة إلى هادي عمرو، الذي يتولى حالياً الملف الفلسطيني – الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية.

ونقل عن مسؤول أميركي، أن عمرو سيكون بمثابة «قنصل عام غير مقيم» يعمل من واشنطن لكنه يشرف على إدارة الشؤون الفلسطينية لدى السفارة الأميركية في القدس. وتعتبر إدارة بايدن أن ذلك «خطوة مؤقتة» على طريق إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. كذلك التقت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا في واشنطن.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن شيرمان شددت أيضاً على «أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين سوية للحفاظ على الهدوء وتخفيف التوتر»، داعية المسؤول الإسرائيلي إلى «التقدم نحو واقع يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء، التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار».



