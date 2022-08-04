بلقيس تطلق “المزاجنجي” باللهجة المصرية منتصف أغسطس (فيديو وصور) | خبر

تصدرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي التريند بمجرد إعلانها عن أغنيتها الجديدة دون الإشارة إلى تفاصيل العمل.

جاء ذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها عبر Instgram ترقص فيه داخل الأستوديو بمشاركة الملحن محمد يحيى والمتتج حمدي بدر وعلقت قائلة: ” يا جدعان اللي جاي مع المبدعين محمد يحيى وحمدي بدر” .

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وكشف المنتج حمدي بدر في تصريحات صحفية عن تفاصيل الأغنية الجديدة لبلقيس مؤكدا أنها باللهجة المصرية وتحمل عنوان “المزاجنجي” كلمات ملاك عادل ولحن محمد يحي وإنتاج “كرافت ميديا” ومن المقرر إطلاقها على مختلف منصات الموسيقى في منتصف أغسطس الجاري.

ويتضح من المقطع الموسيقي الذي سربته بلقيس أن أغنية “المزاجنجي” من اللون المقسوم والملائم لأجواء الصيف.

على جانب آخر أحيت بلقيس فتحي مؤخرا حفلًا ضخمًا خلال مشاركتها في حفلات «موسم الجيمرز» بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، واعتبر حفلها الحفل الأضخم من بين الحفلات في المملكة.

أما عن آخر أعمالها على المستوى الغنائي الفنين كانت أغنية «أهل العشق» والتي شاركها في الغناء كاظم الساهر «دويتو» ويعتبر هذا التعاون الأول الذي جمع بين كاظم الساهر وبلقيس فتحي، وقد تم تنفيذ الأغنية والانتهاء منها منذ 5 سنوات إلا أنها تأخرت بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى تم طرحها في الأسواق مؤخرًا.

كما أطلقت المطربة بلقيس مع بداية موسم الصيف أول أغانيها باللهجة المصرية «ونتدلع» وتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، حيث حققت نسبة نجاح ومشاهدة كبيرة من قِبل محبيها.

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