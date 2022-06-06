بلدة “تيتكينو” الحدودية الروسية تتعرض مجددا لإطلاق النار

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت على حسابه في موقع “تلغرام” بأن بلدة “تيتكينو” الحدودية تعرضت مجددا لإطلاق النار.

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وكتب “ستاروفويت” بهذا الشأن يقول: ” في صباح اليوم الباكر، تعرضت بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي مرة أخرى للقصف. واستهدفت الهجمات جسرا وشركات المحلية”، مشيرا إلى أنه يجري تحديد المعلومات حول الأضرار والضحايا المحتملين.

وكانت مقاطعة كورسك الروسية الحدودية قد تعرضت لهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حيث قتل شخص خلال قصف لبلدة تيتكينو منتصف شهر مايو، ونقل آخر إلى المستشفى بعد إصابته بشظايا.

ومدد حاكم المقاطعة في الأسبوع الماضي، المستوى “الأصفر” من التهديد الإرهابي بسبب الاستفزازات المحتملة من قبل القوميين الأوكرانيين، حتى 8 يونيو.

المصدر: نوفوستي