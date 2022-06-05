بكلمات مؤثرة.. طارق الشناوي ينعي المنتج محسن علم الدين

حالة من الحزن يعم صناع الفن صباح اليوم الأحد، وذلك عقب وفاة المنتج الراحل محسن علم الدين بعد صراع مع المرض.

حيث نشر طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلاً : البقاء لله .. رحل المنتج الكبير محسن علم الدين .. مات بعد أن أنفق آخر مليم على معشوقته السينما .. محسن تلميذ نجيب للمنتج الأشهر في تاريخ السينما المصرية رمسيس نجيب .. وظل حتى اللحظة الأخيرة يفكر ويحلم بسينما تعيد الكبار إليها.

ومن الجدير بالذكر بأن محسن علم الدين يعد من أهم الشخصيات التي عملت في مجال الإنتاج السينمائي، وعاصر فترة الازدهار والريادة في منتصف القرن العشرين.