بعقد جديد.. موريتش يقترب من اعتلاء عرش أبطال ريال مدريد



بات الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، قريبا من اعتلاء عرش الأبطال التاريخيين في ريال مدريد، بعدما وقع على عقد جديد.

وأعلن نادي ريال مدريد، الأربعاء، تجديد عقد لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى 2023.

وبذلك سيكمل لاعب الوسط الكرواتي عامه الـ11 في ريال مدريد، بعدما انضم إلى الفريق قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف 2012.

التجديد منح مودريتش فرصة تاريخية، ليكون أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ ريال مدريد، على حساب زميله البرازيلي مارسيلو، الذي سيرحل في الصيف المقبل.

مارسيلو هو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد برصيد 25 لقبا، بفارق 5 ألقاب كاملة عن مودريتش الذي حصد 20 لقبا.

غير أن مودريتش يمتلك فرصة للحصول على 3 ألقاب في نحو 5 مباريات، وذلك عندما يخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي، ومباراتين في السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

وحال نجح ريال مدريد في ذلك، سيكون مودريتش ثاني أكثر اللاعبين تتويجا بالتساوي مع باكو خينتو، بفارق لقبين خلف مارسيلو.

كما يمكن لمودريتش معادلة مارسيلو، حال التتويج بلقبين من الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، أو تخطيه حال الجمع بينها جميعا.

بطولات مودريتش مع ريال مدريد