بعد 36 عاما.. قميص مارادونا التاريخي يكبد لاعب إنجلترا خسائر فادحة



كشف تيري فينويك مدافع إنجلترا السابق، عن خسارة فادحة تعرض لها بسبب قميص الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم.

فينويك، وهو المدافع السابق لكوينز بارك رينجرز وتوتنهام الإنجليزيين، كان المدافع المسؤول عن مراقبة مارادونا في ملحمة فوز الأرجنتين الشهيرة بنتيجة 2-1 على “الأسود الثلاثة” في ربع نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك.

تلك المباراة شهدت تسجيل مارادونا هدفين تاريخيين، الأول بيده والثاني راوغ فيه نصف لاعبي إنجلترا، واعتبر الأخير هدف القرن العشرين.

وأشار فينويك في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية بقوله: “كنت عاطفيا للغاية في ذلك التوقيت بسبب هدف مارادونا باليد”.

وواصل: “كنا في حالة صدمة. الهدف الثاني الذي راوغنا فيه مارادونا جاء ونحن نترنح بعد الهدف الأول”.

وعرض مارادونا على مدافع كوينز بارك رينجرز وقتها مبادلة القمصان عقب اللقاء، وقال في هذا الشأن: “جاء مارادونا بعد المباراة وطلب مني استبدال القميص معه ولكني كنت في حالة غضب شديد، لأننا خرجنا بسبب لمسة يد من كأس العالم”.

وشدد بقوله “كنت الوحيد الذي ركض خلف الحكم لمنتصف الملعب اعتراضا على الهدف، لكني عدت للخلف على الفور بعدما وضع يده في جيبه، لأنني توقعت أنه سيقوم بطردي”.

وأتم “لم أكن لأبيع هذا القميص الذي كان شاهدا على أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم. كنت سأرغب في تحقيق استفادة بالفعل، ولكني أضع بلدي قبل المكاسب الشخصية”.

القميص الذي ارتداه أسطورة الأرجنتين، تم بيعه مقابل 7.1 مليون جنيه إسترليني، من جانب ستيف هودج لاعب إنجلترا الآخر، الذي استبدل قميصه مع دييجو بعد نهاية المباراة.