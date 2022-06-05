بعد موسكو.. رئيس الاتحاد الأفريقي يعلن عزمه زيارة كييف



أعلن رئيس السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، السبت، أنه يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال سال، في تصريحات صحفية، لدى وصوله إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس): “نعم سأذهب أيضا إلى كييف. هذا مهم للمساهمة في عودة السلام”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

كان بوتين استقبل سال، الجمعة، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وطلب سال من نظيره الروسي نيابة عن الدول الأفريقية “أن يُدرك أن بلداننا (…) ضحايا لهذه الأزمة من الناحية الاقتصادية”.

وتحدث سال خصوصا عن أزمة الحبوب ونقص الأسمدة، حيث تعتمد الدول الأفريقية بشدة على الصادرات من روسيا وأوكرانيا.

واعتبر سال أن “العقوبات الغربية على روسيا تزيد من تفاقم آثار الأزمة على الدول الإفريقية، داعيا إلى إبقاء القطاع الغذائي بمنأى من الصراعات”.

وقال لاحقا إنه خرج “مطمئنًا” بعد محادثاته مع بوتين.

وتستورد 12 دولة أفريقية بينها السنغال من روسيا وأوكرانيا نصف احتياجاتها على الأقل من القمح، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتعاني دول عدة من تداعيات تأخر تصدير الحبوب وارتفاع أسعار الوقود.