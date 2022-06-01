بعد فوزه بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد .. تيم حسن يهنئ جوني ديب: مبروك للرائع

هنأ الفنان تيم حسن، النجم العالمي جوني ديب، بعد فوزه بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد.وقضت المحكمة أن تدفع آمبر هيرد لجوني ديب بعد خسارتها للدعوى المقامة ضده واتهمته من خلالها بممارسة العنف ضدها مبلغ 15 مليون دولار.ونشر تيم حسن، صورة تجمعه بالنجم العالمي جوني ديب عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام”..وعلق قائلاً ..” مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح”.

فبعد أكثر من الـ 6 أسابيع من المرافعة والاستماع إلى شهادات النجم العالمي جوني ديب والنجمة آمبر هيرد إضافة إلى الكثير من الشهود، أعلنت المحكمة إنتصار النجم على زوجته السابقة في الدعوى المقدمة ضدها.

وجاء قرار هيئة المحلفين المؤلفة من 7 أشخاص في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن، بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأت الجمعة المنصرم وانتهت منذ قليل بفوز جوني ديب على آمبر هيرد.

وعلى أثر إعلان المحكمة للقرار ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، خاصة مؤيدي النجم العالمي جوني ديب الذين كانوا ينتظرون الحكم على أحر من الجمر.

يشار إلى أن جوني ديب تقدم بدعوى التشهير به من قبل آمير هيرد، وذلك بعدما كتبت الأخيرة مقالَ رأيٍ في ديسمبر 2018، بصحيفة واشنطن بوست، واصفة نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”، وأنها تعرضت للتعنيف دون أن تذكر اسم النجم، ما أثر على حياته المهنية بشكل كبير وأيضاً على سمعته.

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