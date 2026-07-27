بعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزي

دخل إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، دائرة الاهتمام الأوروبي من جديد، بعد أن عرضت شركة تسويق رياضي اللاعب على نادي إيفرتون الإنجليزي، تمهيدا لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت هذه الخطوة بعد الأداء المميز الذي قدمه إمام عاشور بقميص المنتخب المصري في كأس العالم، حيث نجح في لفت الأنظار بأدائه المتميز، ليعيد اسمه إلى جدول الأندية الأوروبية التي تسعى إلى تدعيم خط الوسط.

إيفرتون يدرس الوضع

وتنتظر شركة التسويق رد إدارة إيفرتون على الملف المقدم، في ظل متابعة النادي الإنجليزي لعدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي.

عرض سعودي سابق من اتحاد جدة

وسبق أن ارتبط اسم إمام عاشور بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، بعد أن تلقى اللاعب عرضا من النادي السعودي، لكن الصفقة لم تتم، ليواصل اللاعب مع الأهلي ويواصل تقديم مستويات قوية محليا وقاريا، قبل أن يفتح تألقه الدولي باب الاحتراف الأوروبي من جديد.