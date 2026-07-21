بعد شهر من فاجعة النجامية.. التماس كهربائي يودي بأم و4 أطفال في صامطة

شهدت قرية اللقية بمحافظة صامطة، مساء اليوم، مأساة عائلية مروعة، نتيجة حريق اندلع داخل أحد المنازل نتيجة ماس كهربائي في مقبس تكييف، مما أدى إلى وفاة أم وأطفالها الأربعة، فيما أصيب الأب ونقل للعناية المركزة بحالة حرجة، وسط صدمة وحزن في أرجاء المنطقة.

هزت موجة من الحزن محافظة صامطة، إثر فاجعة عائلية مروعة وقعت بقرية اللقية مساء اليوم، عندما اندلع حريق داخل أحد المنازل نتيجة ماس كهربائي في مقبس مكيف، أودى بحياة أم وأطفالها الأربعة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الضحايا هم: الأم وفاء (43 عاماً)، وأولادها: وسن عبد الرحمن محناشي (11 عاماً)، وكيان عبد الرحمن محناشي (10 سنوات)، وسعود عبد الرحمن محناشي (3 سنوات)، ولانا عبد الرحمن محناشي (سنة واحدة).

وأصيب الأب عبد الرحمن حسين محناشي (43 عاما) بحروق وتم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج في العناية المركزة، ووصفت حالته بالحرجة.

وتأتي هذه المأساة بعد حوالي شهر من فاجعة النجمية التي هزت المنطقة، ليتجدد الحزن في صامطة وسط صدمة واسعة بين الأهالي الذين نعوا أفراد الأسرة.

وبدأت الجهات المختصة إجراءاتها النظامية، في انتظار استكمال التحقيقات وإعلان النتائج الرسمية.