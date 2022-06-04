بعد شائعات الخيانة.. شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما رسميا | خبر



بعد شائعات الخيانة التي طالت علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أعلن الثنائي انفصالهما في بيان رسمي.

وبهذا الإعلان أنهى الثنائي علاقة دامت لـ12 عاما وأثمرت عن طفلين.

وجاء في البيان الذي نشرته العديد من الصحف الأجنبية “”نأسف للتأكيد على انفصالنا، ومن أجل مصلحة أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا نطلب احترام الخصوصية، شكرا لتفهمكم”

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وعلقت شاكيرا على أنباء نقلها للمستشفى بعد خيانة بيكيه لها وقالت إن رؤيتها في سيارة الإسعاف بسبب أنها اصطحبت والدها إلى المستشفى بعد أن تعرض لوعكة صحية ونشرت صورة برفقته عبر حسابها على Twitter.

واننشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات قوية تؤكد أن لاعب كرة القد بنادي برشلونة خان صديقته وأم أبنائه النجمة شاكيرا مع والدة اللاعب بابلو جافي، فهل هذا صحيح؟

أكد موقع El Periodico الإسباني الذي كشف عن خبر خيانة بيكيه مبكرا، أن المرأة التي اكتشتف شاكيرا خيانة حبيبها بيكيه معها وتهدد استقرار حياتهما العاطفية، هي شقراء شابة في العشرينات من عمرها، تعمل مقدمة للمبارايات والحفلات.

وكشف الموقع أن شاكيرا وبيكيه من المتوقع أن يصدران بيانا قريبا للإفصاح عن موقفهما وتوضيحه لجمهورهما.

وفي أعقاب تلك الأنباء أرجع الكثيرون أن بيكيه هو بطل أغنية شاكيرا الجديدة التي أطلقتها في أبريل الماضي بعنوان Te Felicito أو I congratulate you، وتقول كلماتها “لقد تمزقت إلى أشلاء وتم تحذيري لكني تجاهلت ذلك.. أدركت أن كل شيء عنك مزيف. لا تخبرني أنك آسف أنا أعرفك جيدًا وأعلم أنك تكذب”.

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