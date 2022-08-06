بعد جمع مبلغ الحقنتين.. والد علياء وفريدة: “شكرا الشعب المصري”

أعرب محمد حسين، والد الطفلتين علياء وفريدة، عن سعادته لجمع تبرعات بقيمة 80 مليون جنيه لإنقاذ الطفلتين من الضمور العضلي، قائلا: “ربنا كريم”، موضحا أنه تم جمع مبلغ الحقنتين بالكامل، وسيتواصل مع وزارة الصحة للحصول على الحقن.

جمع مبلغ الحقنتين في 4 شهور

وأشار “حسين”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أنه تم جمع المبلغ في نحو 4 شهور، موجها التحية للشعب المصري، قائلا: “شكرا للشعب المصري”، فضلا على أن وزارة التضامن سهلت إجراءات فتح حساب التبرع للطفلتين.

وأوضح أنه كان هناك بطء في البداية في جمع التبرعات خاصة وأنه كان يتم في نفس الوقت جمع تبرعات لحالة الطفلة رقية، وكان في النهاية تم جمع المبلغ بالكامل.