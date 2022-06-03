بعد انضمامها لمنظمتين عالميتين.. “الثروة السمكية”: المملكة ستكون من الدول الأولى في الاستزراع المائي

أكد رئيس برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية علي الشيخي، أن المملكة ستكون من الدول الأولى عالمياً في قطاع الاستزراع المائي، وذلك بعد نجاحها في الانضمام إلى أكبر المنظمات العالمية.

وأوضح الشيخي، خلال مداخلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة اتخذت قراراً بجعل المملكة ضمن الدول الأولى عالمياً في هذا القطاع؛ وذلك من خلال انضمامها لاتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي.وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن المملكة اختصرت الطريق بانضمامها إلى هاتين المنظمتين اللتين تنتجان أكثر من 95 % من إنتاج العالم.