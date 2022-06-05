بعد النحاس.. ذهب الأردن يجتذب الشركات التركية



أعلن الأردن أنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية لاستكشاف الذهب في جنوب البلاد.

وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة جنوب البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة اليوم، قوله إن المذكرة مع سولفيست التركية مدتها 14 شهرا وهي الثانية مع الشركة وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبو خشيبة جنوب المملكة.

وأضاف أنها تأتي في إطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية، لافتا إلى أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا.

وأكد أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأن وقعت في شهر نيسان/أبريل الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة للآن ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية



الشهر الماضي، أشادقال صندوق النقد الدولي يالإصلاحات الاقتصادية في الأردن، قائل إن الأردن حقق تقدما قويا في إصلاحات رئيسية لحفز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا.

وسيجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد في نهاية يونيو/حزيران الجاري للنظر في المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض بقيمة 1.3 مليار دولار، بدأ في مارس/آذار 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار دولار، لمساعدة تعافي البلاد من جائحة كوفيد-19 والحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي.

وقال علي عباس، الذي رأس بعثة صندوق النقد التي توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، إن البعثة أوصت بأن يحصل الأردن على شريحة إضافية بقيمة 165 مليون دولار ليرتفع حجم التمويل الذي تم صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار.

ومن المرجح أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تلك التوصية.

وخفض صندوق النقد بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن هذا العام إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة. وينظر إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في البلاد والتي تبلغ حوالي 23 في المئة.

وقال عباس إن النمو يجب أن يكون في “نطاق 3%-4% إذا كانت البلاد تريد الارتقاء بنفسها إلى وضع أكثر إزدهارا.”