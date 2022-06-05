بعد السخرية من فيلمه الجديد.. جاريد ليتو ينتقم من جمهوره



واجه الممثل الأمريكي جاريد ليتو سخرية حادة من الجمهور بسبب فيلمه الأخير Morbius “موربيوس”.

ويبدو أن “ليتو”، يؤمن أن السلاح الأنسب ينضم لمن لا يستطيع هزيمتهم، إذ جاء رده مناسبا لجرعة النكات الكبيرة التي استقبل بها الجمهور فيلمه الأخير.

ووفقًا لموقع “ديكسترو”، الأمريكي، يتناول فيلم “موربيوس” دور طبيب يتحول على مصاص دماء خارق، وصدر في دور العرض مؤخرًا؛ ليحقق افتتاحية متواضعة للغاية لا تتجاوز 39.1 مليون دولار.

واستقبل الجمهور الفيلم بالسخرية من حبكته، فيما أمطره النقاد بتعليقات سلبية على مواقع تقييم الأفلام.

وعلى عكس المتوقع، لم يواجه “ليتو” الانتقادات بالغضب من الجمهور، بل بالعكس انضم لهم في الحرية بطريقته الخاصة.

ونشر “ليتو” على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه يقرأ نص سيناريو جديد، وبينما تسأله حاملة الكاميرا عم يقرأ، يحاول إخفاء اسم السيناريو الجديد، قبل أن ينكشف أخيرًا.

ويظهر في الفيديو أن عنوان عمله القادم هو الجزء الثاني من موربيوس، بعنوان: “موربيوس 2: حان وقت الانتقام”.

ويحاول “ليتو” بهذا الفيديو أن يظهر أنه على وشك الانتقام من جمهوره بتحضير جزء ثاني من فيلم موربيوس رغم فشله.

وأوضح الجمهور، أنها مزحة من ليتو بالطبع، فلا يوجد أي احتمالية أن تنفذ سوني جزء ثاني لفيلم حقق فشل ذريع في السينمات.