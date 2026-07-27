بعد ادعاء الحوثيين استهدافها.. صور أقمار صناعية تُظهر دخانًا قرب مصفاة جازان السعودية

(سي إن إن)– أظهرت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ما يبدو أنه عمود من الدخان الأسود يتصاعد من محيط مصفاة جيزان على الساحل السعودي للبحر الأحمر، ويمتد لمسافة 200 كيلومتر تقريبا، بعد إعلان… جماعة الحوثي اليمنية إطلاق صواريخ مدعومة من إيران على البنية التحتية السعودية.

تم التقاط الصورة عبر القمر الصناعي نوا-21 ناسا في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت العالمي (1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي لجازان)، يوم الأحد. ويظهر في الصورة أثر من الدخان، وفقا لتحليل أجرته شبكة سي إن إنويمتد حوالي 200 كيلومتر جنوب المنشأة. كما أن صورة الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 24 يوليو/تموز، قبل إعلان الحوثيين، لم تظهر أي أثر مماثل للدخان..

ولم يتضح على الفور سبب تصاعد الدخان، لكن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن زعمت أنها نفذت، السبت، هجمات استهدفت منشآت سعودية على ساحل البحر الأحمر، بعد أن شنت الرياض غارات على الجماعة في اليوم السابق. ووجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، السبت، تحذيرا لمنطقة جازان، دون التأكد من وقوع أضرار.

ووفقا لشركة أرامكو السعودية، فإن مصفاة جازان مصممة لمعالجة ما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط يوميا..

قالت الشبكة سي إن إن وقد اتصلت بأرامكو للتعليق.