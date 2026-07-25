يوليو 26, 2026

بعد أن حقق النخبتين والسوبر.. خالد الغامدي يعلن استقالته من رئاسة النادي الأهلي

أحمد منصور يوليو 25, 2026
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وأعلن خالد الغامدي استقالته من رئاسة النادي الأهلي بعد ثلاث سنوات من الإنجازات والتحديات. وأكد أن الفترة كانت استثنائية بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي. وأعرب عن امتنانه للجماهير والشركاء في النجاح،…

أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد الغامدي، استقالته رسمياً من منصبه، بعد ثلاث سنوات قضاها على رأس إدارة النادي، مؤكداً أن هذه المرحلة كانت من أبرز المحطات في مسيرته، وشهدت العديد من التحديات والإنجازات التي توجت بتحقيق دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي.

وأعرب الغامدي، في بيان نشره عبر حسابات النادي، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة الأهلي، مشيراً إلى أنها كانت تجربة استثنائية حملت الكثير من العمل والنجاحات. وقال إنه يترك موقفه واثقاً من قدرة النادي على مواصلة طريق الإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ووجه الغامدي الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وصندوق الاستثمارات العامة والعاملين بالنادي والجهازين الفني والإداري ورابطة الجماهير وكل من ساهم في دعم النادي أو اختلف معه حرصا على مصالحه.

كما وجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنهم كانوا السند الحقيقي والشريك في كل نجاح حققه خلال فترة رئاسته، معربا عن امتنانه الكبير للدعم والمساعدة التي وجدها طوال السنوات الماضية.

واختتم الغامدي تصريحه بالتأكيد على أن النادي الأهلي سيظل فخورا بتاريخه وبجماهيره، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة طريق النجاح والمنافسة في مختلف البطولات خلال المرحلة المقبلة، مختتما رسالته بعبارة: “شكرا للأهلي وجماهيره الوفية”.

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