بشأن كريستيانو رونالدو.. روني يوجه نصيحة صادمة لمانشستر يونايتد



وجه واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نصيحة إلى النادي بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وكان كريستيانو رونالدو (37 عاما) عاد إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، وتشير تقارير صحفية إلى رغبته في ترك قلعة أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، والالتحاق بفريق يخوض غمار البطولة القارية.

وقال روني، مدرب دي سي يونايتد الأمريكي الحالي، في مقال له بصحيفة “تايمز” البريطانية، إن مانشستر يونايتد يجب أن يسمح برحيل كريستيانو رونالدو إذا أراد أن يبني فريقا ناجحا في المستقبل مع مدرب الهولندي الجديد إيريك تين هاج.

وكتب روني “أعتقد أن يونايتد يجب أن يسمح لكريستيانو بالمغادرة، وهذا لا يعني أن رونالدو لا يمكنه اللعب بفريق تين هاج، فهو يمكنه اللعب بأي فريق”.

وأضاف نجم منتخب إنجلترا الأسبق موجها صدمة للجماهير: “رونالدو يسجل الأهداف دائما، لكن من وجهة نظري الشخصية مانشستر يونايتد ليس مستعدا للمنافسة على لقب الدوري حاليا، لذا فإن الهدف بناء فريق يمكنه التتويج باللقب خلال 3 أو 4 سنوات، ويجب التخطيط لذلك”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 24 هدفا بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي ليشكل واحدة من نقاط الضوء القليلة بموسم للنسيان أنهاه مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان تين هاج قال مطلع الأسبوع الحالي إنه سعيد بوجود “مهاجم من أعلى مستوى” مثل رونالدو في تشكيلته، وإنه يتطلع للعمل معه.

ويبدأ مانشستر يونايتد مسيرته خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي على أرضه بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون (الأحد).