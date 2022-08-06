بسبب نتيجة الثانوية العامة.. محاولة انتحار فاشلة بالمنيا

نجح أهالي مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا في إنقاذ طالبة تناولت مادة سامة لرسوبها في شهادة الثانوية العامة اليوم السبت.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي أبوقرقاص المركزي تتضمن وصول “ن.ا” 18 عاما، مصابة بإرتفاع في درجة الحرارة وحالتها العامة سيئة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تناولت مادة سامة وتقرر تحويلها لمركز السموم الملحق بمستشفي المنيا العام لإسعافها.

شهادة الثانوية العامة

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث أن الطالبة تناولت مادة سامة بعد علمها برسوبها في شهادة الثانوية العامة التي ظهرت اليوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

أبناء مركز العدوة

وتخلص شاب من أبناء مركز العدوة في أقصي شمال غربي المنيا من حياته قبل ساعات لرسوبه في الثانوية العامة للعام الثاني علي التوالي، حيث شنق نفسه داخل منزله الكائن بإحدي القري وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.

مركز سمالوط

يشار أن الطالب مارك ناجح من ابناء مركز سمالوط، جاء من بين أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة حيث أحتل المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية، وهو طالب بمدرسة العهد الجديد الثانوية الخاصة.

أوائل ثانوية عامة

والمنيا من بين محافظات الجمهورية التي يخرج منها أوائل ثانوية عامة كل عام عدا العام قبل الماضي الذي خلت فيه المحافظة لأول مره منذ تسعينات القرن الماضي من أوائل الثانوية ثم عادت الأمور لسابق عهدها في العام الماضي حيث كان الأول مكرر بشعبة العلمي علوم من ابناء مدينة المنيا.