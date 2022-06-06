بسبب “درع تقليد”.. جماهير مصر تسخر “مجددا” من تكريم محمد صلاح



لم يتوقف الجدل فيما يخص تكريم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول عند القلادة التي تم منحها له قبل مباراة الفراعنة ضد غينيا.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء الأحد على ضيفه الغيني بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

المباراة، والتي كانت الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، شهدت مشاركة صلاح بشكل أساسي، وذلك حتى نهايتها.

وقبل المباراة، نزل صلاح إلى أرض الملعب لأداء عمليات الإحماء وسط ممر شرفي من الفتيات لتحيته، وكان في انتظاره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكذلك جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وعدد آخر من المسؤولين، وذلك لتكريمه.

وكرم وزير الرياضة المصري، نجم ليفربول، بقلادة فرعونية، ودرع كريستال منقوش عليه عبارة “سنبقى دائما فخورين بك”.

وبعد الجدل الذي أثارته القلاة الفرعونية، أثار الدرع الذي حصل عليه صلاح أيضا حالة كبيرة من الجدل.

وتبين أن الدرع نسخة طبق الأصل من فكرة الدرع الذي يحصل عليه الفائز في برنامج “العباقرة” التلفزيوني المصري، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سخرت من هذا الأمر، وكتبت صفحة “زمالك فانز”: “عار عليكم، الدرع الذي حصل عليه محمد صلاح، هو نفس درع برنامج المسابقات العباقرة علي قناة القاهرة والناس، والله قمة الفشل”.

وأضاف آخر: “أحضرنا لك كأس برنامج العباقرة ووضعنا عليه صورتك يا أبو صلاح”، بينما كتب أحد المشجعين: “أخذوا تصميم درع تكريم صلاح بنفس طريقة تصميم كأس برنامج العباقرة”.

وكان صلاح حقق عدة جوائز فردية في الموسم المنصرم، أبرزها الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل صانع للأهداف بالمسابقة.

فضلا عن ذلك، حصل صلاح على جائزة صاحب أفضل هدف في البريميرليج، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب بالموسم.

وعلى الصعيد الجماعي، حصل صلاح على لقبي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.