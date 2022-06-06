قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن برنامجا بيونج يونج النووي والصاروخي يشكلان تهديدا للسلم العالمي، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

وفي سياق آخر، بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ “أسلحة عالية الدقة”.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.