قال رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، في مقالة لصحيفة Giornale، إن زعماء بعض الدول الأوروبية، أعاقوا “اجتذاب” روسيا إلى جانب الغرب.

وأضاف برلسكوني: “مرة أخرى، يؤسفني أن بعض القادة الأوروبيين قاطعوا محاولاتي لجر روسيا إلى المعسكر الغربي”.

ولم يحدد رئيس الحكومة الأسبق، عن زعماء أي دول بالذات يجري الحديث.

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وفي حديثه عما يحدث في أوكرانيا، افترض برلسكوني أن الوضع في أوروبا سيكون مختلفا تماما عنه فيما لو تم تنفيذ خطته الخاصة بروسيا.

المصدر: نوفوستي