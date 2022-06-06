برشلونة يؤجل وصول دي ماريا إلى يوفنتوس

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا كان في طريقه للانتقال مجانا ليوفنتوس في الصيف الحالي لكن اللاعب قرر تأجيل حسم الصفقة.

اللاعب السابق لريال مدريد وبنفيكا وباريس سان جيرمان يأمل في أن ينضم لصفوف برشلونة لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عقب نهاية تعاقده مع النادي.

ويفضل برشلونة ضم رافينيا لكن مطالب ليدز يونايتد العالية تحول دون اتمام الصفقة مما قد يدفع النادي الكتالوني لحل آخر وهو ضم دي ماريا مجانا.

ويرفض دي ماريا التوقيع ليوفنتوس لحين حسم برشلونة قراره النهائي ومعرفة موقف النادي الكتالوني من تمديد عقد ديمبيلي أو ضم رافينيا.