بديل بدر بانون.. الأهلي يقترب من حسم صفقة موهبة الدوري المصري

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على بُعد خطوات قليلة من حسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، ليكون بديل للنجم المغربي بدر بانون مدافع الفريق.

-الأهلي يوافق على بيع بدر بانون إلى قطر القطري

وكانت قد وافقت إدارة النادي الأهلي، على فكرة رحيل النجم المغربي بدر بانون مدافع فريق قطر القطري، بعدما وافق اللاعب على الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل خوض تجربة جديدة.

-الأهلي يسعى لضم مدافع فيوتشر

وتود إدارة النادي الأهلى، حسم التعاقد مع محمود مرعى مدافع فريق فيوتشر إف سي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، لتعويض رحيل بدر بانون.

وتقدمت المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي، واللاعب محمود مرعي في الساعات القليلة الماضية، حيث أبدى اللاعب موافته على فكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء مع بداية الموسم الجديد.

حيث يفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، محمود مرعي في هذه الفترة، وباتت الصفقة قريبة من الانتهاء، بعدما دخل النادي في مفاوضات مع إدارة فيوتشر لضم اللاعب بشكل رسمي.