بديل ألكانتارا.. ليفربول يقترب من حسم صفقة تبادلية مع إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم التعاقد مع صفقة تبادلية مميزة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

-ليفربول يرغب في التعاقد مع بديل ألكانترا

وشهدت الأيام القليلة الماضية، ومع بداية الموسم الحالي، فإن فريق ليفربول يعاني من مركز خط الوسط، بسبب الإصابات التي عانى منها الثنائي أليكس أوكسلايد تشامبرلين وتياجو ألكانتارا.

-ليفربول يرصد التعاقد مع نجم إنتر ميلان

ووفقًا لما كشفته شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن نادي ليفربول يسعى لحسم التعاقد مع النجوم الدولي الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وتابعت الشبكة، أن إدارة نادي ليفربول تسعى للتعاقد مع بروزوفيتش، بعد اهتمام المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، باللاعب وإعحابه بقدراته، كما أنه سيعوض غياب كلا من ألكانتارا وتشامبرلين.

-ليفربول يدرس الدخول في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان

كما أشارت الشبكة الإيطالية، أن إدارة نادي ليفربول تدرس عدم دفع أي أموال إلى نادي إنتر ميلان، بسبب رغبة النادي الإنجليزي، في الدخول في صفقة تبادلية تفيد برحيل أيًا من روبرتو فيرمينو أو نابي كيتا، مقابل ضم بروزوفيتش.

والجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان، من المتوقع أن يوافق على بيع بروزوفيتش، بسبب رغبته الشديدة في الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة.