بدرية طلبة تهنئ الناجحين في الثانوية العامة بزغرودة ورسالة لأولياء الأمور | فيديو



وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، والذين لم يحالفهم الحظ.

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها في إنستجرام مقطع فيديو قالت فيه : “مليون مبروك لكل اللي نجحوا في الثانوية العامة، واللي لم يحالفهم الحظ نقول لهم الأيام جاية كتير والعمر لسه طويل”.

وأضافت مخاطبة أولياء الأمور : “إيه الفايدة إن ابنك ينجح وتحصل له حاجة، وجوده جنبك بالدنيا، وفي فرصة تانية بإذن الله”.

وكانت بدرية طلبة قد لفتت أنظار متابعيها مؤخرا بجلسة تصوير ظهرف فيها بفستان زفاف، كما نشرت مقطع فيديو كوميديا وهي بفستان الزفاف، تعطي نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، لتنهال عليها تعليقات المتابعين المعجبين بشكلها الجديد.