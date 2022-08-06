بدأت بحريق مخلفات وكانت ستنتهي بكارثة.. ماذا حدث في منطقة العتبة صباحا؟

العناية الإلهية تنقذ منطقة العتبة بوسط محافظة القاهرة، من كارثة محققة كادت أن تحدث بعد اندلاع النيران بأحد عقارات المنطقة نتيجةمخلفات موجودة بالمنور الخاصة به.

تدرج النيران للمكاتب التجارية

في تمام الساعة 8 صباح اليوم السبت، فوجئ أهالي المنطقة بدخان كثيف يسيطر على شارع الجيش بالقرب من ميدان العتبة، بعدماالتهمت النيران مخلفات منور العقار وظل الحريق يتدرج حتى وصل بعض المحال والمكاتب التجارية المجاورة لبيع الملابس ذات الأسقف الخشبية.

محاولات الأهالي للسيطرة على النيران

حاول أهالي المنطقة فور رؤيتهم للنيران إطفاءها قبل أن تصل لباقي العقارات المجاورة، لكن فشلت سيطرتهم على الحريق، وعلى الفورأبلغوا الإطفاء.

السيطرة على حريق دون خسائر في الأرواح

استمر الحريق لمدة 5 ساعات، وتمركزت سيارات الحماية المدنية والإسعاف في مكان الحريق، حتى تمكنوا من السيطرة عليه، دون خسائرفى الأرواح، ومن بعدها قام رجال الإطفاء بعمليات التبريد لمنع تجديد اشتعال النيران، بعد تفحم طابقين كاملين.



لجنة هندسة لفحص العقار

وبدوره انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار التى نشب به الحريق لبيانمدى تأثره من الحادث.

ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.