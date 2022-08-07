بخرته حرارة الشمس.. “سوهو” يسجل اللحظات الأخيرة في حياة مذنب



تبخر مذنب سقط السبت في اتجاه الشمس، بعد لحظات من تسجيل مرصد “سوهو” الفضائي، التابع لوكالة ناسا، اقترابه من الشمس.



ووفق موقع ناسا، فقد سجل المرصد بتاريخ 6 أغسطس/آب، سقوط مذنب باتجاه الشمس بواسطة المرصد، وبعد ساعات من التقاط هذا الفيديو اختفى المذنب وتبخر بفعل حرارة الشمس الشديدة.

والمذنب عضو في “عائلة كريوتز “، وهي شظايا مذنب عملاق تحطم منذ عدة قرون، وأكثر من 85٪ من المذنبات التي رصدها “سوهو” تنتمي إلى هذه المجموعة، ويحدث عندما يكون أحدها مذنبا ساطعا جدا، ومن الممكن رؤية هذا الحدث كل عام أو عامين.

والمرصد الشمسي “سوهو”، هو مرصد فضائي لفحص الشمس والغلاف الكروي للشمس، صنعته إيسا بالاشتراك مع ناسا، وقامت الوكالة الأمريكية بإطلاقه على صاروخ حامل من نوع “أطلس 2 إيه إس” بتاريخ 2 ديسمبر 1995، وبدأ عمل المرصد الفضائي في مايو 1996، ورصد أكثر من 4000 مذنبا تسقط نحو الشمس.

وأحدث هذا المرصد منذ بداية عمله ثورةً في علوم “الفيزياء الشمسية”، فقبل إطلاقه لم يكن هناك تفسيرا للتساؤلات حول لب الشمس، ولا عن أصل التدفق المستمر للمواد من الشمس الذي يعرف بـ “الرياح الشمسية”، ولا عن التسخين الغامض لحرارة الغلاف الجوي الشمسي، ولكن بعد 27 عاما، عقب إطلاقه، تغير مفهومنا الكامل حول سلوك الشمس.