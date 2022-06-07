بث مباراة الإمارات واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

يلعب منتخبنا الوطني بكرة القدم الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت الامارات أمام نظيره منتخب استراليا على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، ويلتقي الفائز من المباراة مع منتخب بيرو يوم 13 الجاري في الدوحة أيضا لحسم بطاقة التأها المباشر إلى مونديال قطر.

وأعلن مدرب منتخب الإمارات الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض المباراة وضمت كل من:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في الدفاع: وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني.

وفي الوسط: علي سالمين وعبدالله رمضان وعبدالله حمد وحارب عبد الله.

في الهجوم: كايو كانيدو وعلي مبخوت.

تفاصيل المباراة

دخل المنتخبان في أجواء اللقاء بعد ربع ساعة من البداية، وشن منتخب الإمارات هجمة خطيرة من الجهة اليسرى قادها حارب عبدالله الذي توغل في المنطقة الخطرة، لكنه رفض تمرير الكرة وسددها في الكتلة البشرية أمام المرمى الاسترالي.

-في الدقيقة 35 سنحت فرصة لا تعوض لمنتخب الامارات عندما انفرد حارب عبدالله بالمرمى الاسترالي في مواجهة الحارس ماثيو رايان الذي تصدى للكرة ببسالة.

-انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف.

-في الدقيقة 54 أحرز منتخب استراليا هدف التقدم من كرة عرضية عكسها جاكسون ايرفين في شباك خالد عيسى.

-في غضون ثلاث دقائق أدرك منتخب الامارات التعادل بهدف كايو كانيدو الذي تسلم كرة رائعة من حارب تعامل معها برشاقة وسددها بيسراه قوية في مرمى استراليا.

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