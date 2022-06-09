بتحقيق أعلى معدل نمو خلال آخر 3 سنوات.. “الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 26.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 26.7% في شهر أبريل عام 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، إذ استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة ارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.

وأوضحت الهيئة أن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي عن شهر أبريل هو أعلى معدل نمو سنوي خلال آخر 3 سنوات، إذ إن هذا المؤشر قد أصبح إيجابيا منذ مايو 2021 ،عقب معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.

وأبانت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز سجلت نموا بمعدلات 74.5 %و22.6%و2.9%على التوالي، وهو ما يعني هيمنة قطاع التعدين على الاتجاه العام للمؤشر، وخاصة أن مؤشر القطاع ارتفع بمعدل 28.3% بالمقارنة بشهر أبريل 2021. وفق “أخبار 24”.

وكشفت البيانات عن زيادة المملكة من إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في شهر أبريل من العام الحالي، كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع متأثرا بانتعاش التجارة الدولية ، إذ ارتفع أداء النشاط بنسبة 25.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.