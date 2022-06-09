بايدن بافتتاح قمة الأمريكيتين: الديمقراطية “مكون أساسي” لمنطقتنا



حض الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة دول الأمريكيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجلوس.



وقال بايدن: “عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست السمة المميزة فقط”.

وتابع: “بل هي المكوّن الأساسي لمستقبل الأمريكيتين”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “في هذه القمة، لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديمقراطية الهائلة أمام شعوبنا”.

ورحب بايدن برؤساء الأمريكيتين في مركز المؤتمرات بوسط لوس أنجلوس حيث تم تقديم عرض راقص من إنتاج المنتج والموسيقي الأمريكي الكوبي اميليو استيفان، قبل أن تبدأ اجتماعات تستمر يومين وتركز على الهجرة والتغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي.

واعترف بالتباينات في المنطقة التي أدت الى امتناع الرئيس المكسيكي عن الحضور بسبب رفض الولايات المتحدة دعوة قادة كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا باعتبار أنهم غير ديمقراطيين.

وقال بايدن: “منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائما على كل شيء”، مضيفا أن الدول الديمقراطية بإمكانها تجاوز الخلافات “بالاحترام المتبادل والحوار”.