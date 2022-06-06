بالفيديو: مطربة هندية تغني لعمرو دياب ونانسي عجرم «قصاد عيني» و«قول تاني كده»

عمرو دياب – الصورة من حسابه على فيسبوك

فاجأت المطربة الهندية مامتا موهانداس بغنائها للهضبة عمرو دياب مقطعاً لأغنيته الشهيرة «قصاد عيني»، الذي أعدته من أفضل مطربيها.كما أعربت مامتا عن إعجابها أيضاً بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي اعتبرتها من أهم مطربي جيلها، حيث تتميز بصوت وحضور طاغيين.

وخلال مقابلة لمامتا مع برنامج «ET بالعربي» على هامش الليلة الختامية لحفل IIFA في أبوظبي، قالت إنّها تَتَمَنّى الغناء مع «الهضبة» عمرو دياب، أو حتى مع نانسي عجرم.

وقالت «موهانداس»: «أحب أن أغني يوماً ما مع عمرو دياب أو نانسي عجرم لأنّني من معجبيهم».

وغنت «موهانداس» مقطعاً من أغنية «قصاد عيني» لعمرو دياب، قائلةً إنّها أغنيتها المفضلة، قبل أن تغني بعدها «قول تاني كده» لنانسي عجرم.

نانسي عجرم – الصورة من حسابها على انستغرام

يشار إلى أنّ مامتا موهانداس من مواليد نوفمبر (تشرين الثاني) 1984، وحصلت على لقب أفضل ممثلة في المالالايام لسنة 2010، كما سبق أن فازت أيضاً بجائزة أفضل مغنية بلاي باك في التيلجو سنة 2006.

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