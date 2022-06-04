بالفيديو.. محمد لطفي يكشف عن أصعب مشاهده في “توية”‎‎

تحدثت الفنان محمد لطفي، عن أصعب مشهد له، ضمن أحداث مسلسل “توبة”، قائلاً: “مشهد السم كان صعب للغاية وكواليسه كانت مشاعرها مختلطة بين الضحك والزعل”.

وقال “لطفي”، في تصريح خاص لـ”وشوشة”، إنه يعتبر أن مشاهد القتل والإنتقام من المشاهد الصعبة في أى عمل فني، مشيرًا إلى أن المشهد الذى يكتشف فيها “المعلم طرزان” خيانة زوجته لها ويقرر الانتقام من العاشق هو من أصعب المشاهد في المسلسل.

وتابع، أن من ضمن كواليس مشهد “السم”، هو أن المادة التي يستعملها في فريق العمل على إنها سم هي “معطر سيارات خام، وأثناء التجهيز للمشهد لم تتمكن فريق الإنتاج من غسل الأطباق بشكل جيد فظل الطبق به رائحة المعطر، موضحًا إنه استمر تصوير هذا المشهد فوق الـ 13 ساعة فكان التصوير من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءًا.

مسلسل “توبة”، بطولة: عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، أسماء أبو اليزيد، انتصار، حسن أبو الروس، رحاب الجمل، مصطفى أبو سريع، حنان عادل وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.