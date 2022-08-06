بالفيديو: دوجا كات تحلق شعرها وحاجبيها في إنستغرام لايف

دوجا كات سعيدة بحلق شعرها

صدمت المغنية “دوجا كات” معجبيها وتركتهم في حالة من الذهول والدهشة، حيث قامت بحلق شعرها وحاجبيها على إنستغرام لايف أمام المتابعين المصدومين. ولم تكتفِ بهذا، بل صرحت أيضاً أنها تحب كل جزء من مظهرها الجديد، بحسب موقع People.أوضحت مغنية Woman، البالغة من العمر 26 عاماً والمعروفة بأسلوبها الفريد- سبب التغيير الجذري- كما يظهر في مقاطع فيديو اللحظة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت “دوجا كات” أثناء اللايف: “لقد رأيتموني يا رفاق بشعري الطبيعي. لقد مررت بعصرين كان يتساقط فيهما شعري. كنت أقوم بتصويبه… كانت هناك لحظة كان فيها شعري طبيعياً، ولم أُظهره لأنني لا أشعر برغبة في ذلك. إنه مجرد كابوس مروع، يا رفاق. لقد تجاوزت الأمر”.

قالت المغنية عن حلق شعرها: “أنا أحب هذا حقاً”، مشيرة إلى أنها كانت معتادة على ارتداء الشعر المستعار لدرجة أنها لم تر فائدة في الحصول على شعر. وأضافت: “ما فائدة تصفيف الشعر إذا كنت لا أنوي إظهاره؟ ليس هناك فائدة. لم أشعر أبداً بهذه السعادة. إن تأثير نزع شعري عن رأسي قد أثر علي بشكل إيجابي”.

ثم ذهبت الفائزة بجائزة غرامي لتوضيح فوائد حلق شعرها، قالت “دوجا”: “يمكنني السباحة، وهو أمر مهم بالنسبة لي لأنني أحب ركوب الأمواج. ويمكنني ممارسة التمارين الرياضية، ويمكنني أن أفعل مثل التدريبات الشاقة الحقيقية”.

واختتمت “دوجا” بفرح شديد، قائلة: “أنا سعيدة أن رأسي في حالة جيدة. كنت خائفة من ما هو شكل رأسي بدون شعر؟”. وبالإضافة إلى حلق شعرها ، قامت “دوجا” أيضاً بحلق حاجبيها على إنستغرام لايف.

رد فعل المتابعين على ما قامت به دوجا كات

سارع الملايين من معجبي “دوجا” بالتعليق على تحولها، حيث كتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: “إنها تبدو جميلة جداً. إن المظهر الجديد يناسبها جيداً”. كتب آخر: “أحب دوجا. كوني على طبيعتك الحقيقية. لقد حلقت رأسي ولم أشعر مطلقاً بمزيد من القوة مثل ذلك. مرحباً بكِ في نادي Brown Baldie”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»