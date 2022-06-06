بالفيديو حلا شيحة تحتفل بيوم ميلاد ابنها: أغلى حب وأطيب قلب

قامت الفنانة حلا شيحة، بصنع ملف فيديو يتضمن عدة صور تنشر لأول مرة لابنها الوحيد أحمد بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده التاسع، وقامت بنشر مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام في حدث استثنائي حيث ابتعدت حلا عن مشاركة الجمهور تفاصيل حياتها العائلية، وبررت قرارها برغبتها في مشاركة المتابعين إحساسها باللحظة.

حلا شيحة – الصورة من حسابها على انستغرام

حلا نشرت مقطع الفيديو مع رسالة مكررة باللغتين العربية والانجليزية قالت فيها: النهارده يوم ميلاد أحمد بيتم 9 سنين يا رب العمر كله في سعادة ونجاح ربنا يحفظه وكل اخواته البنات هنا وخديجة وعائشة ويحفظ أولادنا كلهم يا رب، حبيت أشاركّم لحظة حسيتها.

وأعادت حلا نشر المقطع عبر خاصية الاستوري مع رسالة أخرى مؤثرة موجهة بالكامل لابنها قالت فيها: بحبك يا أحمد يا أغلى حب وأطيب قلب وأطيب ابتسامة حبيب مامي.

اللافت أنه لم يتفاعل مع المنشور من الوسط الفني إلا الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد التي علقت قائلة: كل سنه و هو طيب ما شاء الله، والمهندس هاني سعد زوج الفنانة درة الذي كتب: كل سنة وهو طيب وبصحة وعافية هو وكل أخواته، ربنا يحفظكم جميعا إن شاء الله.

يذكر أن آخر صورة نشرتها حلا شيحة مع أولادها تعود إلى شهر مارس الماضي، حيث اختارت الظهور بالحجاب للرد على شائعات ترددت وقتها عن عودتها لنشاطها الفني، وظهرت برفقة طفلتيها، وعلقت على الصورة قائلة: من اجمل الاوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد ربنا يحفظ ولادنا كلنا يارب الحمد لله دايماً.

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