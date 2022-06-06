بالفيديو.. استقبال حافل للطالبة اعتزاز النفيعي بعد فوزها بالمركز الثاني عالمياً بمسابقة الحساب الذهني

وصلت الطالبة اعتزاز النفيعي إلى أرض الوطن بعد فوزها بالمركز الثاني بمسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم.

وقالت اعتزاز النفيعي لـ “أخبار 24” إن شعورها جميل جدا بعد فوزها بالمركز الثاني عالميا وتداول اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام متتالية، لافتة إلى أنها تشكر كل من تفاعل معها ودعمها.

من جهته قال والد الطالبة سعد النفيعي إنه يشكر الحضور ويشكر كل من دعم ابنته، مؤكدا أن الإنجاز الذي حققته ابنته للوطن كافة.

بينما أكدت معلمة الطالب اعتزاز المعلمة فداء أنها المسؤولة عن تدريب اعتزاز في برنامج العبقري الصغير للحساب الذهني، مشيرة إلى أنه تم الوقوف على نقاط الضعف والقوة عند الطالبة، حيث تم تدريبها واكتشاف المواهب لديها.

وأكدت أنها تفتخر بما قدمته اعتزاز النفيعي بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى العالم.

وكانت الطالبة اعتزاز تحدثت عن قصة تفوقها وتحقيقها المركز الثاني، حيث إنها انضمت في بداية الأمر إلى برنامج العبقري الصغير وانتهت من المستوى الأول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني، والذي يتم فيه التركيز على الحساب الذهني.