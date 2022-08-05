بالصور والفيديو.. “وزارة البيئة والمياه والزراعة ” تطلق مهرجان التمور بالخرج

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجان التمور بمحافظة الخرج، والذي يستمر حتى ١٤٤٤/٢/٢٩ ، وذلك استكمالا لجهودها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارع، وتحقيقاً للمنافسة الشريفة في سوق العمل الحر بروح الفريق الواحد بشكل متكامل ومتجانس وفعال، والإسهام في التنمية المجتمعية.

وأوضح المهندس خالد ين مبارك الدوسري مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ، أن الهدف من إطلاق مهرجان التمور رفع كفاءة الأداء المتميز بالأفكار والمعطيات التي تخدم المستفيدين على مستوى محافظة الخرج، وتكون الخدمات المقدمة لهم بتعاون الجميع تلبي احتياج كل زائر بالجودة المطلوبة.

وذكر “الدوسري” أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة المشاركة الفعالة في مهرجان التمور لدى أفراد المجتمع، وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي من التمور، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن، حيث تكون جميع التمور خالية من المبيدات ، والسعي إلى رفع مستوى الخدمات الزراعية، والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واختتم “الدوسري”بتقديم خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين والحضور، وجميع منسوبي ومنسوبات الوزارة ، وكل المنظمين، وكل من يساهم في نجاح مشروعات وبرامج وأنشطة متنوِّعة ومهمة تخدم الوطن والمواطن والمقيم، ونتطلع من الجميع زيارة المهرجان، وعلى دروب العطاء نلتقي بكم جميعا- بإذن الله تعالى.