بالصور: محمد ثروت يحتفل بخطوبة ابنه على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر لكرة اليد

احتفل المطرب محمد ثروت بخطوبة ابنه المخرج والمنتج أحمد محمد ثروت على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر القومي لكرة اليد ولاعبه النادي الأهلي.

حفل خطوبة أحمد محمد ثروت – الصورة من حسابه على انستغرام

وأدى أحمد محمد ثروت، وصلة رقص مع عروسته أثناء غنائه لأغنية بعنوان “وجودك فرق”، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.

حفل خطوبة أحمد محمد ثروت – الصورة من حسابه على انستغرام

وحضر حفل الخطوبة عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه منهم، الشيخ مصطفي عاطف والفنان عبد الرحمن رشدي والفنان أحمد جمال والكابتن حسن جبر، والمستشار عمر باسم، والنائب محمد الجارحى.

محمد ثروت وابنه أحمد – الصورة من صفحته على الفيس بوك

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