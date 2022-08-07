بالصور.. الاتحاد ينهي المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره الخارجي

أنهى فريق الاتحاد، مساء السبت، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في معسكره بمدينة سيفيلد النمساوية، التي احتضنت المرحلة الأولى.

واشتملت البرنامج التدريبي التدريبي السبت على حصتين صباحية ومسائية ركز خلالها المدرب على الجوانب التكتيكية وتنفيذ الضربات الثابتة.

ويغادر فريق الاتحاد، صباح يوم الأحد إلى مدينة سالزيورغ، لمواجهة فريق سالزيورغ ريد بل، في ثاني المواجهات الودية في برنامج الفريق.

وقطع اللاعب عبدالعزيز البيشي شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد العملية التي أجراها في الركبة قبل بداية المعسكر.

وفق “أخبار 24”.