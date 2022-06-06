بالصور.. ابنة ملحم زين حديث المتابعين في يوم ميلادها

هنأ النجم اللبناني ملحم زين ابنته زينب بيوم ميلادها حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة له برفقة ابنته وهو يحضنها وعلّق عليها: “عقبال المية سنة يافرحة عمري زينب”.

ولفتت زينب الأنظار بحضورها الطفولي فيما تفاعل العديد من متابعي ملحم زين وزملائه وأصدقائه مع الصورة ومنهم قصي خولي وخالد القيش وتمنوا لطفلته العمر المديد و الصحة والسعادة.

وعلّق قصي خولي على الصورة: “الله يحميك فوق راسها ويحميلكن ياها “.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان ملحم زين قد أحيا عدداً من الحفلات المميزة ومنها الحفل الذي أقيم مؤخراً في البرازيل بالإضافة لحفلات في أبو ظبي وسلطنة عمان.

وكان ملحم زين قد أحيا حفلاً مميزاً ضمن حفلات موسم الرياض هذا العام حيث تألق برفقة مروان خوري وعاصي الحلاني حيث قدموا مجموعة من أجمل اغانيهم والأغاني اللبنانية.

وأكد ملحم حينها على سعادته الكبيرة بالحفل والتنظيم الرائع وأنه لمس حب الجمهور السعودي للفن اللبناني وأن الجمهور اشعله حماساً.

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